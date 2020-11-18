18 листопада 1987 року з конвеєра Запорізького автомобільного заводу зійшли перші серійні екземпляри ЗАЗ-1102.

Перші автомобілі було оснащено 1,1-літровим карбюраторним двигуном МеМЗ-245 потужністю 51 к.с. Пізніше на авто встановлювались двигуна 1,2 л та навіть 1,3 л з впорскуванням пального в циліндри.

Згодом, на основі моделі 1102 були виготовлені 5-дверні універсали, хетчбеки та ліфтбеки, а також мала комерційна техніка. Також випускались електричні модифікації, які поставлялись в Європу.

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В 1998 році у Запоріжжі разом з корейцями з Daewoo випустили оновлену "Таврію-Нову", а з 1999 року – "Славуту".

Виробництво автомобіля ЗАЗ-1102 завершилося в 2007 році, 5-дверна "Славута" випускалась до 2011 року.

Ці автомобілі були найдешевшими не лише на українському, а й на європейському ринку. Якщо першу "Таврію" продавали за 5000 радянських рублів, то останю "Славуту" продали на аукціоні за 47 тисяч гривень.

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