18 ноября 1987 года с конвейера Запорожского автомобильного завода сошли первые серийные экземпляры ЗАЗ-1102.

Первые автомобили были оснащены 1,1-литровым карбюраторным двигателем МеМЗ-245 мощностью 51 л.с. Позже на авто устанавливались двигатели 1,2 л и даже 1,3 л с впрыском горючего в цилиндры.

Впоследствии, на основе модели 1102 были изготовлены 5-дверные универсалы, хэтчбеки и лифтбеки, а также малая коммерческая техника. Также выпускались электрические модификации, которые поставлялись в Европу.

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В 1998 году в Запорожье вместе с корейцами из Daewoo выпустили обновленную "Таврию-Нову", а с 1999 года – "Славуту".

Производство автомобиля ЗАЗ-1102 завершилось в 2007 году, 5-дверная "Славута" выпускалась до 2011 года.

Эти автомобили были самыми дешевыми не только на украинском, но и на европейском рынке. Если первую "Таврию" продавали за 5000 советских рублей, то последнюю "Славуту" продали на аукционе за 47 тысяч гривен.

Напомним, стоит ли покупать подержанную “Таврию” или “Славуту”