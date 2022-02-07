В феврале оптовые цены на топливо продолжили рост. По мнению экспертов, такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

По итогам прошлой недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензины – на 0,87 грн/л (+2,8%). Таким образом, с начала года цены на ДТ выросли на 18,8% или на 4,8 грн/л, на бензины – на 15,8% или на 4,3 грн/л. При этом есть все основания полагать, что движение вверх сохранится и дальше.

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Ключевой фактор роста – мировые цены на нефть долго топтались на отметке $91/барр., создав иллюзию достижения потолка. Но потом снова двинулись вверх, несколько раз протестировав отметку $93 за баррель и обновив таким образом семилетние максимумы.

В свою очередь, двинулись вверх и котировки нефтепродуктов. Спотовые контракты на дизельное топливо в Средиземноморье за неделю прибавили почти на $24/т, или примерно на 3,1% ($796/т).

На северо-западе Европы рост дизеля составил 28/т., или на 3,5% – до $818/т. Бензины на этом же базисе подорожали на $23/т за тот же период, или на 2,8% – до $855/т.

Характерно, что цены в Украине растут под давлением мировых котировок, которые, в свою очередь, подогреваются темой Украины, а точнее опасениями относительно намерений России.

Неприятной стала новость и о прекращении поставок из Литвы после запрета на транзит литовских грузов Беларусью. Ключевые трейдеры говорят, что ждали такой сценарий еще с лета. Из хорошего только то, что в зимних условиях потеря литовского канала снабжения должна пройти незаметно из-за высоких запасов у трейдеров и производителей.

Пульс рынка

Крупнооптовые цены на ДТ поднялись за неделю на 1440 грн/т до 36 550 грн/т (+4,1%). “Постоянный рост котировок не дает перевести дыхание, каждый день приходится менять ценники, а иногда и по несколько раз на день в расчете не ошибиться с ценой. Спасибо, хоть гривна начала откатываться”, – комментирует один из участников рынка.

В Коростене на конец недели основные сделки проходили в диапазоне 28,90 – 29,00 грн/л, минимальный ценник был на уровне 28,85 грн./л.

В столичном регионе за этот период прайсы тоже без изменений, реальные предложения на белорусский ресурс сегодня озвучивались в диапазоне 29,00 – 29,20 грн/л, опускаясь и до 28,95 грн./л. Российский ресурс, который в январе торговался дешевле, вышел на тот же уровень – 29,10 грн/л.

На Ровненщине прайсы выросли в среднем на 40 – 60 коп./л., основные предложения были в диапазоне 29,35 – 29,70 грн./л, но были предложения и по 29 грн./л.

В порту Николаева не сезон: пришедший новый ресурс от Coral Energy уже вторую неделю остается нерастаможенным.

“Уже когда танкер пришел, стало понятно, что растаможивать его сейчас не выгодно, поскольку с такими высокими котировками там получается неконкурентная цена – 31 грн/л, то есть разница 2 грн/л с Коростенем. Поэтому, пока ждем либо падения котировок и снижения курса гривны, либо придется перехватываться более дешевым ресурсом на других базисах”, – констатирует один из участников рынка.

Сегодня немногочисленные предложения были в диапазоне 30,70 – 31 грн/л, прибавив за неделю 40 – 50 коп./л, нижний порог стартовал с 30,60 грн./л.

На “Укртатнафте” на неделе времени зря не теряли и подтянули цены на 1,24 грн/л до 31,11 грн/л. Контрагенты пытались продавать за 30,50 – 30,80 грн./л.

Оптовый рынок еще не полностью синхронизировался с новыми внешними реалиями, в связи с чем есть ожидания дальнейшего, пусть и небольшого, роста. В остальном ждем погоды с моря. Шторм пока не прекращается.