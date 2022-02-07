У лютому оптові ціни на пальне продовжили зростання. На думку експертів така тенденція збережеться і надалі.

За підсумками минулого тижня ціни на дрібнооптові партії дизельного палива в середньому зросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензини – на 0,87 грн/л (+2,8%). Таким чином, з початку року ціни на ДП зросли на 18,8% або на 4,8 грн/л., на бензини на 15,8% або на 4,3 грн/л. При цьому є всі підстави вважати, що рух вгору збережеться і надалі.

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Ключовий фактор зростання – світові ціни на нафту довго тупцювали на позначці $91/бар., створивши ілюзію досягнення стелі. Але потім знову рушили вгору, кілька разів протестувавши позначку $93 за барель і оновивши таким чином семирічні максимуми.

У свою чергу, рушили вгору і котирування нафтопродуктів. Спотові контракти на дизельне паливо у Середземномор'ї за тиждень додали майже на $24/т, або приблизно на 3,1% ($796/т).

На північному заході Європи зростання дизеля становило $28/т., або на 3,5% — до $818/т. Бензини на цьому ж базисі подорожчали на $23/т за той же період, або на 2,8% - до $855/т.

Характерно, що ціни в Україні зростають під тиском світових котирувань, які, у свою чергу, підігріваються темою України, а точніше побоюваннями щодо намірів Росії.

Неприємною стала новина і про припинення постачання з Литви після заборони на транзит литовських вантажів Білорусією. Ключові трейдери кажуть, що чекали на такий сценарій ще з літа. Із хорошого лише те, що в зимових умовах втрата литовського каналу постачання має пройти непомітно через високі запаси у трейдерів та виробників.

Пульс ринку

Великооптові ціни на ДП піднялися за тиждень на 1440 грн/т до 36 550 грн/т (+4,1%). "Постійне зростання котирувань не дає перевести подих, кожен день доводиться міняти цінники, а іноді й по кілька разів на день у розрахунку не помилитися з ціною. Дякую, хоч гривня почала відкочуватися", — коментує один із учасників ринку.

У Коростені на кінець тижня основні операції проходили в діапазоні 28,90–29,00 грн/л., мінімальний цінник був на рівні 28,85 грн./л.

У столичному регіоні за цей період прайси теж без змін, реальні пропозиції на білоруський ресурс сьогодні озвучувалися в діапазоні 29,00–29,20 грн/л., опускаючись і до 28,95 грн./л. Російський ресурс, який у січні торгувався дешевше, вийшов на той самий рівень – 29,10 грн/л.

На Рівненщині прайси зросли в середньому на 40–60 коп./л., основні пропозиції були в діапазоні 29,35–29,70 грн./л, але були пропозиції і по 29 грн./л.

У порту Миколаєва не сезон: новий ресурс від Coral Energy, що прийшов, вже другий тиждень залишається нерозмитненим.

"Вже коли танкер прийшов, стало зрозуміло, що розмитнювати його зараз не вигідно, оскільки з такими високими котируваннями там виходить неконкурентна ціна – 31 грн/л., тобто різниця 2 грн/л із Коростенем. Тож поки що чекаємо або падіння котирувань та зниження курсу гривні, або доведеться перехоплюватися дешевшим ресурсом на інших базисах", — констатує один із учасників ринку.

Сьогодні нечисленні пропозиції були у діапазоні 30,70–31 грн/л, додавши за тиждень 40–50 коп./л, нижній поріг стартував із 30,60 грн./л.

На "Укртатнафті" на тижні часу даремно не втрачали і підтягнули ціни на 1,24 грн/л до 31,11 грн/л. Контрагенти намагалися продавати за 30,50–30,80 грн./л.

Оптовий ринок ще не повністю синхронізувався з новими зовнішніми реаліями, у зв'язку з чим є очікування подальшого, нехай і невеликого зростання. В іншому чекаємо погоди з моря. Шторм поки що не припиняється.