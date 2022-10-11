Транспортное средство Mobilize Duo EV будет доступно только по подписке или в аренду.

Mobilize Duo EV – это даже не электромобиль, в некоторых странах он будет классифицироваться как аккумуляторный квадроцикл. Он разработан с использованием на 50% переработанных материалов. Более того, материалы, из которых он сделан, на 95% подлежат вторичной переработке. Duo будет доступен по подписке или долгосрочной аренде до конца следующего года.

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Mobilize Duo EV предназначен как для частных клиентов, так и для автопарков компаний или операторов каршеринга. Он также будет доступен в качестве грузового варианта под названием Bento, который дебютирует в 2024 году.

Duo сверхкомпактный: его длина составляет всего 2,43 м, ширина – 1,30 м, а высота – 1,46 м. Теоретически можно разместить три этих транспортных средства перпендикулярно на стандартном парковочном месте.

Его дизайн был вдохновлен видеоиграми – дверь открывается вверх (а не наружу), бамперов нет. В салоне есть приборная панель, а рычаг коробки размещен слева от руля.

Остальные интересные фишки включают порт USB-C, держатель для смартфона, два отделения для хранения, бесключевой доступ.

Mobilize Duo приводится в движение одним электрическим двигателем сзади, доступным в двух разных версиях. Первый позволяет разгоняться до 45 км/ч (в некоторых странах для такой скорости не требуются водительские права), тогда как второй может достигать 80 км/ч, то есть нужно водительское удостоверение категории B.

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Что касается запаса хода (ожидается сертификация WMTC), то Duo вроде бы может преодолеть 140 км. Этого вполне достаточно, чтобы большинству людей обеспечить поездку на работу и с работы.

Модификация Bento – это грузовая версия Duo, имеющая закрытый багажник сзади вместо пассажирского сиденья, а также грузовой бокс на 700 литров.