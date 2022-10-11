Транспортний засіб Mobilize Duo EV буде доступний лише за підпискою або в оренду.

Mobilize Duo EV – це навіть не електромобіль, в деяких країнах він буде класифікуватись як акумуляторний квадроцикл. Його розроблено з використанням на 50% перероблених матеріалів. Більше того, матеріали, з яких він зроблений, на 95% підлягають вторинній переробці. Duo буде доступний за підпискою або в довгостроковій оренді до кінця наступного року.

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Mobilize Duo EV призначений як для приватних клієнтів, так і для автопарків компаній або операторів каршерінгу. Він також буде доступний як вантажний варіант під назвою Bento, який дебютує у 2024 році.

Duo надкомпактний: його довжина становить лише 2,43 м, ширина — 1,30 м, а висота — 1,46 м. Теоретично можна розташувати три цих транспортних засобів перпендикулярно на стандартному паркувальному місці.

Його дизайн був натхненний відеоіграми – двері відкриваються вгору (а не назовні), бамперів немає. Натомість в салоні є приладова панель, а важіль коробки передач розміщений ліворуч від керма.

Інші цікаві фішки включають порт USB-C, тримач для смартфона, два відділення для зберігання, безключовий доступ.

Mobilize Duo приводиться в рух одним електричним двигуном ззаду, доступним у двох різних версіях. Перший дозволяє розганятися до 45 км/год (в деяких країнах до такої швидкості не потрібні водійські права), тоді як другий може досягати 80 км/год, тобто потрібне водійське посвідчення категорії B.

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Що стосується запасу ходу (очікується сертифікація WMTC), то Duo нібито може подолати 140 км. Це цілком достатньо, щоб більшості людей забезпечити поїздку на роботу та з роботи.

Модифікація Bento – це вантажна версія Duo, вона має закритий багажник ззаду замість пасажирського сидіння, а також вантажний бокс на 700 літрів.