Грандиозное купе от Cadillac, которое уже никогда не станет серийным

Cadillac раскопал еще один потрясающий концепт. У него нет названия, но мы знаем, что это "выразительное купе" было упражнением внутреннего дизайна. Он комплексный, потому что дизайнеры также разрабатывали интерьер.

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Если это выглядит несколько знакомым, на это есть несколько причин. Купе подражает модели Escala. Ещё в июле 2018 года таинственная заявка на патент от General Motors продемонстрировала эту же концепцию на веб-сайте Бюро патентов и товарных знаков США. В тот момент мы заметили сходство дизайна между дизайном товарного знака, показанным на сайте USPTO, и одним из эскизов Escala.

Cadillac утверждает, что безымянное купе послужило основой дизайна для современных продуктов, таких как CT5 и его горячий брат CT5-V Blackwing. Легко представить, что серийная версия могла бы противостоять BMW M8 Coupe, но, к сожалению, этого не произошло. Концепция привлекает внимание через социальные сети в аккаунте GM Design в Instagram. Это открытие является последней частью серии "Из хранилища".

После прекращения производства ATS Coupe около пяти лет назад Cadillac не имеет двухдверной модели в своей линейке. Если звезды сойдутся, на дороге может быть гиперкар. Ранее в этом месяце руководитель дизайна GM Майкл Симко намекнул на перспективы флагманского автомобиля: "Могли бы мы построить гиперкар? Да. Хотели бы мы построить его? Да. Мы строим его? Это было прекрасно".

Даже купе низшего уровня хватило бы в море внедорожников, приправленных парой седанов. Новый автомобиль в стиле ELR или что-то подобное обеспечит хорошую смену темпа. Если у GM нет проблем с продажей роскошного минивэна Buick в Китае, мы заслуживаем низкое купе с гербом Cadillac.

Однако суровая реальность заключается в том, что купе не является прибыльным сегментом, поэтому все больше автопроизводителей отказываются от продажи двухдверных автомобилей. Нам легко попросить Cadillac построить этот автомобиль, но есть большой риск, что он не продастся достаточно, чтобы иметь финансовый смысл.