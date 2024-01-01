Гляньте на грандіозне купе від Cadillac, яке вже ніколи не стане серійним

Cadillac розкопав ще один приголомшливий концепт. У нього немає назви, але ми знаємо, що це «виразне купе» було вправою внутрішнього дизайну. Він комплексний, тому що дизайнери також розробляли інтер’єр.

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Якщо це виглядає дещо знайомим, на це є кілька причин. Купе наслідує модель Escala. Ще в липні 2018 року таємнича заявка на патент від General Motors продемонструвала цю саму концепцію на веб-сайті Бюро патентів і товарних знаків США. У той момент ми помітили схожість дизайну між дизайном товарного знака, показаним на сайті USPTO, і одним із ескізів Escala.

Cadillac стверджує, що безіменне купе послужило основою дизайну для сучасних продуктів, таких як CT5 і його гарячий брат CT5-V Blackwing. Легко уявити, що серійна версія могла б протистояти BMW M8 Coupe, але, на жаль, цього не сталося. Концепція привертає увагу через соціальні мережі в обліковому записі GM Design в Instagram. Це відкриття є останньою частиною серії «Зі сховища».

Після припинення виробництва ATS Coupe близько п'яти років тому Cadillac не має дводверної моделі у своїй лінійці. Якщо зірки зійдуться, на дорозі може бути гіперкар. Раніше в цьому місяці керівник дизайну GM Майкл Сімко натякнув на перспективи флагманського автомобіля: «Чи могли б ми побудувати гіперкар? Так. Чи хотіли б ми побудувати його? Так. Ми будуємо його? Це було прекрасно».

Навіть купе нижчого рівня вистачило б у морі позашляховиків, приправлених парою седанів. Новий автомобіль у стилі ELR або щось подібне забезпечить гарну зміну темпу. Якщо у GM немає проблем із продажем розкішного мінівена Buick у Китаї, ми заслуговуємо на низьке купе з гербом Cadillac.

Однак сувора реальність полягає в тому, що купе не є прибутковим сегментом, тому все більше автовиробників відмовляються від продажу дводверних автомобілів. Нам легко попросити Cadillac побудувати цей автомобіль, але є великий ризик, що він не продасться достатньо, щоб мати фінансовий сенс.