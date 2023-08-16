Такую цифру общих поставок ВСУ от общины Днепра назвал мэр города Борис Филатов во время очередной передачи техники украинским защитникам.

В этот раз нашим воинам днепряне отправили пять новых японских пикапов Toyota Hilux и один внедорожник Toyota Prado. Все машины переданы в предварительно подготовленной зеленой милитари-колористике матового оттенка, снимающей тяжесть с военных на перекраску.

177-сильный дизельный пикап Toyota Hilux Double Cab набирает сотню всего за 10,8 секунды, к тому же бережлив в потреблении солярки – тратит в смешанном цикле всего восемь литров на сто километров пробега. По дороге с твердым покрытием берет еще меньше – семь литров на сотню.

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Для работы "в поле" почти трехтонный Hilux (2910 кг) имеет клиренс 31 см. Для сравнения: трехосный крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-260 имеет клиренс всего на 6 см больше, а ЗиЛ-130 – на 4 см меньше.

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Во время приема техники военный с именем Александр намекнул, что сегодня украинской армии "нужны и большие автомобили и легковые. Для каждого из них найдется работа".

"Мы отправили уже 650 автомобилей нашим защитникам - из них где-то половина это кроссоверы и джипы. Дальше будем покупать и пикапы, и джипы, и грузовики", - сразу среагировал мэр города Борис Филатов.

В этой же партии поставки община Днепра приготовила еще и добротный цифровой транш: защитникам переданы закупленные тепловизоры, комплекты аккумуляторов для радиостанций, а также усилители сигнала, ряд компьютерной техники.

Средства связи и другие аналоговые и цифровые гаджеты, помогающие защитникам на фронте. Фото: горсовет Днепра