Таку цифру загальних поставок ЗСУ від громади Дніпра назвав мер міста Борис Філатов під час чергової передачі техніки українським захисникам.

Цього разу нашим воїнам дніпряни відправили п'ять нових японських пікапів Toyota Hilux та один позашляховик Toyota Prado. Усі машини передано в попередньо підготовленій зеленій мілітарі-кольористиці матового відтінку, що знімає тягар з військових на перефарбування.

177-сильний дизельний пікап Toyota Hilux Double Cab набирає сотню всього за 10,8 секунди, до того ж ощадливий у споживанні солярки – витрачає у змішаному циклі лише вісім літрів на сто кілометрів пробігу. По дорозі з твердим покриття бере ще менше – сім літрів на сотню.

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Для роботи "у полі" майже тритонний Hilux (2910 кг) має кліренс 31 см. Для порівняння: тривісний великотоннажний вантажний автомобіль підвищеної прохідності КрАЗ-260 має кліренс всього на 6 см більший, а ЗіЛ-130 – на 4 см менше.

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Під час прийому техніки військовий з іменем Олександр натякнув, що сьогодні українській армії "потрібні й великі автомобілі, і легкові. Для кожного з них знайдеться робота".

"Ми відправили вже 650 автівок нашим оборонцям — з них десь половина це кросовери та джипи. Далі купуватимемо і пікапи, і джипи, і вантажівки", — відразу зреагував мер міста Борис Філатов.

У цій же партії поставки громада Дніпра приготувала ще й добротний цифровий транш: захисникам передано закуплені тепловізори, комплекти акумуляторів для радіостанцій, а також підсилювачі сигналу, ряд комп'ютерної техніки тощо.

Засоби зв'язку та інші аналогові й цифрові гаджети, що допомагатимуть захисникам на фронті. Фото: міськрада Дніпра