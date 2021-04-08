Когда хочется сэкономить время и вместо нескольких поездок забрать весь груз за раз – результат будет примерно таким.

О безопасности движения, при такой загрузке, не может быть и речи.

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Пикапы всегда были утилитарным транспортом для рабочих нужд, однако со временем они эволюционировали от просто неуклюжих рабочих лошадей до стильных машин, которые способны перевозить грузы. В наши дни редко можно увидеть полугрузовик, которая перевозит огромный груз. И этот владелец пикапа Ford из Мексики отличается от большинства.

Видео, опубликованное Маара Падилла (@lapipadelapaz) на Tiktok получило около 12 000 реакций и почти 3000 репостов на момент написания статьи. Машина на видео настолько перегружена предметами, что ее саму практически не видно за ними. Большинство вещей в кузове, похоже, деревянная мебель, поэтому не ясно, насколько они тяжелые, однако их объем действительно грандиозный.

Пикап спокойно движется по трассе, несмотря на то, что предметы в кузове шатаются туда-сюда. Излишне говорить, что подобное транспортировки груза крайне опасно для всех участников дорожного движения, которые оказываются в непосредственной близости, как и для самого перегруженного автомобиля.