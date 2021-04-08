Коли хочеться заощадити час і замість кількох поїздок забрати увесь вантаж за раз – результат буде приблизно таким.

Про безпеку руху, при такому завантаженні, не може бути й мови.

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Пікапи завжди були утилітарним транспортом для робочих потреб, однак з часом вони еволюціонували від просто незграбних робочих коней до стильних машин, які здатні перевозити вантажі. У наші дні рідко можна побачити напіввантажівку, яка перевозить величезний вантаж. Та цей власник пікапа Ford з Мексики відрізняється від більшості.

Відео, опублікуване Маара Паділла (@lapipadelapaz) на Tiktok отримало близько 12000 реакцій та майже 3000 репостів на момент написання статті. Машина на відео настільки перевантажена предметами, що її саму практично не видно за ними. Більшість речей у кузові, схоже, дерев’яні меблі, тому не ясно, наскільки вони важкі, однак їх обсяг справді грандіозний.

Пікап спокійно рухається трасою, незважаючи на те, що предмети в кузові хитаються туди-сюди. Зайве казати, що подібне транспортування вантажу вкрай небезпечно для усіх учасників дорожнього руху, що опиняються в безпосередній близькості, як і для самого перевантаженого автомобіля.