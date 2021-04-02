Він являє собою щось середнє між старим Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-Class і... маршруткою.

Force Trax Cruiser може вмістити водія і 12 пасажирів у максимально місткій формі. Інші позначені, як D+11 та D+9 – менше дев’яти пасажирів цей автобус-позашляховик не перевозить.

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Trax Cruiser від компанії Force Motors з Індії має досить дивне розташування сидінь, при максимальному заповненні пасажирськими місцями. Щоб вмістити 13 осіб, має місце для двох спереду, три посередині та по чотири людини біля кожної стіни ззаду. Місця для багажу в салоні не лишається, та його завжди можна розмістити на даху.

Фото: Force Trax Cruiser / Force Motors

Задні двері позашляховика великі, щоб полегшити людям доступ до лавок ззаду. Є навіть висувна підніжка. Сидіння ззаду можуть складатися вгору, що зручно для перевезення багажу.

Кабіна досить проста, але має такі зручності, як навігаційний дисплей у верхній частині центральної панелі. Є електросклопідйомники та електрозамки. Подвійна система кондиціонування пропонується опційно і, певно, користуватиметься попитом, зважаючи на 13 людей в салоні машини і погодні умови Індії.

Потужність забезпечує 2,6-літровий дизельний мотор з віддачею у 90 кінських сил, при крутному моменті у 250 ньютон-метрів. Безальтернативна п’ятишвидкісна “механіка” приводить в рух задні колеса.

В Індії Trax коштує від 1 147 427 рупій – 15 654 долари, 434 484 гривень, за поточними курсами. Найдорожчий варіант – 1 328 225 рупій або 18 120 доларів, 502 929 гривень.