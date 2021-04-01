428 сил і спортивний обвіс надають японському позашляховику додаткові можливості та особливого вигляду. Такі машини будуть продаватись лише на Близькому Сході.

Компанія Nissan представила спортивну версію оновленого позашляховика Patrol, від підрозділу Nismo. Новинка отримала спортивний обвіс, особливий декор інтер’єру та V8 потужністю 428 кінських сил.

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Nissan Patrol Nismo справив дебют на віртуальному автосалоні Dubai Expo. Прем’єру приурочили до 70-річчя моделі Patrol, що з'явилась у 1951 році.

Від стандартного позашляховика виконання Nismo відрізняє решітка радіатора V-Motion з візерунком у вигляді бджолиних сот і більші бампери, що підкреслюють ширину моделі. По периметру проведена червона лінія, задні ліхтарі стали яскравішими, а колісні диски – 22-дюймовими, з шильдиками Nismo в центрі. Модель буде доступна у одному з чотирьох кольорів кузову: білий, чорний, сірий і сріблястий металік.

Спеціалісти Nismo попрацювали над аеродинамікою позашляховика. Завдяки додатковому боковому повітроводу в передньому бампері, вдалося досягти нульової підйомної сили, а козирок над заднім склом забезпечує плавний потік повітря на кормі. Також була посилена конструкція кузова, поліпшена термостійкість гальм і допрацьована підвіска, в якій тепер використовуються амортизатори Bilstein. Крім того, великі колеса виявились значно легшими за оригінальні – на 4,5 кіло.

Фото: Nissan Patrol Nismo 2021 / Nissan

У салоні використовується комбіноване оздоблення шкірою і алькантарою, червоні акценти та прострочка сидінь у формі сот перегукуються з зовнішнім декором і нагадують про спортивну суть позашляховика. Рульове колесо обтягнуте замшею і прикрашене карбоновими вставками.

Версія Nismo створюється на основі топового виконання Patrol, тому рівень оснащення у таких машин – найвищий. Комплекс Nissan Intelligent Mobility включає в себе різні системи безпеки, від системи екстреного гальмування з функцією розпізнавання переходів до інтелектуального дальнього світла.

У рух Patrol Nismo приводить 5,6-літровий атмосферний V8 з віддачею у 428 кінських сил, що майже на три десятки більше, ніж у стандартного Patrol. Крутний момент спортивної версії позашляховика становить 560 ньютон-метрів. Агрегат під’єднаний до семишвидкісної автоматичної коробки передач. Динамічні показники новинки не розкриті.

Продажі Nissan Patrol Nismo 2021 почнуться у квітні. Початкова вартість позашляховика в Об'єднаних Арабських Еміратах складе 385 тисяч дірхам – 104 820 доларів або 2,9 мільйона гривень.