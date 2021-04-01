428 сил и спортивный обвес придают японскому внедорожнику дополнительные возможности и особенный вид. Такие машины будут продаваться только на Ближнем Востоке.

Компания Nissan представила спортивную версию обновленного внедорожника Patrol, от подразделения Nismo. Новинка получила спортивный обвес, особый декор интерьера и V8 мощностью 428 лошадиных сил.

Смотрите также: GMC Hummer VIN 001 продали в 22 раза дороже базовой цены, Ford Bronco VIN 001 – в 37

Nissan Patrol Nismo дебютировал на виртуальном автосалоне Dubai Expo. Премьеру приурочили к 70-летию модели Patrol, которая появилась в 1951 году.

От стандартного внедорожника выполнения Nismo отличает решетка радиатора V-Motion с узором в виде пчелиных сот и большие бамперы, подчеркивающие ширину модели. По периметру проведена красная линия, задние фонари стали ярче, а колесные диски – 22-дюймовыми, с шильдиками Nismo в центре. Модель будет доступна в одном из четырех цветов кузова: белый, черный, серый и серебристый металлик.

Специалисты Nismo поработали над аэродинамикой внедорожника. Благодаря дополнительному боковому воздуховоду в переднем бампере, удалось достичь нулевой подъемной силы, а козырек над задним стеклом обеспечивает плавный поток воздуха на корме. Также была усилена конструкция кузова, улучшена термостойкость тормозов и доработанная подвеска, в которой теперь используются амортизаторы Bilstein. Кроме того, большие колеса оказались значительно легче оригинальных – на 4,5 кило.

Фото: Nissan Patrol Nismo 2021 / Nissan

В салоне используется комбинированное отделка кожей и алькантарой, красные акценты и просрочка сидений в форме сот перекликаются с внешним декором и напоминают о спортивной суть внедорожника. Рулевое колесо обтянуто замшей и украшенное карбоновыми вставками.

Версия Nismo создается на основе топового исполнения Patrol, поэтому уровень оснащения у таких машин – самый высокий. Комплекс Nissan Intelligent Mobility включает в себя различные системы безопасности, от системы экстренного торможения с функцией распознавания переходов к интеллектуальному дальнего света.

В движение Patrol Nismo приводит 5,6-литровый атмосферный V8 с отдачей в 428 лошадиных сил, почти на три десятка больше, чем у стандартного Patrol. Крутящий момент спортивной версии внедорожника составляет 560 ньютон-метров. Агрегат подключен к семискоростной автоматической коробке передач. Динамические показатели новинки не раскрыты.

Продажи Nissan Patrol Nismo 2021 начнутся в апреле. Начальная стоимость внедорожника в Объединенных Арабских Эмиратах составит 385 тысяч дирхам – 104 820 долларов или 2,9 миллиона гривен.