Первый товарный экземпляр электрического пикапа был продан на аукционе за 2,5 миллиона долларов. Но это лишь вершина айсберга.

Автомобили с первым серийным номером в последнее время чрезвычайно прибыльный товар, за который коллекционеры готовы отдавать астрономические суммы. Долгожданный электрический пикап “Хаммер”, например, достался покупателю за нескромные 2,5 миллиона долларов.

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В 2019 году Toyota Supra с VIN 001 стала настоящей сенсацией аукциона Barrett-Jackson, когда была продана за два миллиона долларов. Но в этом году на торги было выставлено несколько машин, которые первыми сошли с конвейеров, и “улов” для коллекционеров оказался грандиозным. Как и для продавцов.

Больше всего сливок удалось снять General Motors, поскольку с молотка ушли GMC Hummer EV, Cadillac CT5-V Blackwing и CT4-V Blackwing – все с номерами VIN 001. Чуть меньше заработал Ford на первых товарных экземплярах Bronco и Mustang Mach 1. Замыкает тройку альянс Stellantis с брендом Ram пикап Ram 1500 TRX Launch Edition VIN 001.

GMC Hummer EV: 2 500 000 долларов

Ford Bronco: 1 075 000 долларов

Ford Mustang Mach 1: 500 000 долларов

Ram 1500 TRX Launch Edition: 410 000 долларов

Cadillac CT5-V Blackwing: 265 000 долларов

Cadillac CT4-V Blackwing: 165 000 долларов

Кроме “новичков”, на аукционе было продано несколько знаковых винтажных машин. Самым дорогим автомобилем аукциона стал Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 года, который когда-то принадлежал самому Кэрроллу Шелби. Его продали за 5 500 000 долларов – такую же цену, как при предварительной продаже в 2007 году. Почти столь же дорогой, как Hummer, стала восстановленная Ferrari 275 GTB/4 образца 1967 года, которая обошлась покупателю в 2 475 000 долларов.

Фото: самые дорогие новые автомобили аукциона Barrett-Jackson 2021 и абсолютный топ / Barrett-Jackson