И это при стоимости самого автомобиля в 9500 рублей.

В марте 2019 года Seat предложил своим клиентам новую дополнительную опцию – кофеварку Handpresso для автомобиля за 215 евро (7200 гривен). Такая роскошная опция еще в 1970-х годах предлагалась и в СССР. Причем позволить себе ее мог владелец любого автомобиля, от "Запорожца" до "Волги".

Также интересно: Самые странные опции для автомобилей или на что тратят деньги капризные богачи

"С помощью такой кофеварки можно в течение 12-15 минут приготовить 150 граммов хорошего кофе просто ... в кабине автомобиля", – сообщала обложка журнала-каталога "Новые товары" за 1970 год.

В описании девайса, или, как тогда говорили, прибора, утверждалось, что готовить кофе можно не только во время стоянки, но и на ходу. И даже на плохой дороге. Это возможно, благодаря герметичному корпусу.

Фото:советская автомобильная кофеварка / Сarakoom

На фотографии в журнале устройство было изображено в салоне автомобиля ГАЗ-21 "Волга", хотя было доступно для использования и в других советских автомобилях того времени. Правда, среди автомобилистов, даже владельцев частных и служебных "Волг", такая люксовая опция особой популярностью не пользовался.

Кофеварка подключалась для питания к гнезду прикуривателя на передней панели. Процесс приготовления кофе довольно прост. Нужно насыпать молотый кофе в измерительный стакан, положить туда же сахар по вкусу, налить воды в пластиковую емкость и накрыть ею часть из кофе.



Фото: современная автомобильная кофеварка / Seat