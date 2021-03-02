І це при вартості самого автомобіля у 9500 карбованців.

У березні 2019 року Seat запропонував своїм клієнтам нову додаткову опцію – кавоварку Handpresso для автомобіля за 215 євро (7200 гривень). Така розкішна опція ще у 1970-х роках пропонувалась і в СРСР. Причому дозволити собі її міг власник будь-якого автомобіля, від “Запорожця” до “Волги”.

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“За допомогою такої кавоварки можна протягом 12–15 хвилин приготувати 150 грамів доброї кави просто... в кабіні автомобіля”, – повідомляла обкладинка журналу-каталогу “Нові товари” за 1970 рік.

В описі девайса, чи, як тоді казали, прилада, стверджувалося, що готувати каву можна не тільки під час стоянки, а й на ходу. І навіть на поганій дорозі. Це можливо, завдяки герметичному корпусу.

Фото: радянська автомобільна кавоварка / Сarakoom

На фотографії у журналі пристрій був зображений у салоні автомобіля ГАЗ-21 “Волга”, хоча був доступний для використання і в інших радянських автомобілях того часу. Щоправда, серед автомобілістів, навіть власників приватних та службових “Волг”, така люксова опція особливою популярністю не користувався.

Кавоварка під’єднувалась для живлення у гнізду прикурювача на передній панелі. Процес приготування кави досить простий. Потрібно насипати мелену каву в вимірювальну склянку, покласти туди ж цукор за смаком, налити води у пластикову ємність і накрити нею частину з кавою.



Фото: сучасна автомобільна кавоварка / Seat