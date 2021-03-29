Перший товарний примірник електричного пікапа був проданий на аукціоні за 2,5 мільйона доларів. Та це лише вершина айсберга.

Автомобілі з першим серійним номером останнім часом є надзвичайно прибутковим товаром, за який колекціонери ладні віддавати астрономічні суми. Довгоочікуваний електричний пікап “Хаммер”, наприклад, дістався покупцю за нескромні 2,5 мільйони доларів.

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У 2019 році Toyota Supra з VIN 001 стала справжньою сенсацією аукціону Barrett-Jackson, коли була продана за два мільйони доларів. Та цього року на торги було виставлено кілька машин, що першими зійшли з конвеєрів і “улов” для колекціонерів виявився грандіозним. Як і для продавців.

Найбільше вершків вдалось зняти General Motors, оскільки з молотка пішли GMC Hummer EV, Cadillac CT5-V Blackwing і CT4-V Blackwing – усі з номерами VIN 001. Трохи менше заробив Ford на перших товарних примірниках Bronco та Mustang Mach 1. Замикає трійку альянс Stellantis з брендом Ram – пікап Ram 1500 TRX Launch Edition VIN 001.

GMC Hummer EV: 2 500 000 доларів

Ford Bronco: 1 075 000 доларів

Ford Mustang Mach 1: 500 000 доларів

Ram 1500 TRX Launch Edition: 410 000 доларів

Cadillac CT5-V Blackwing: 265 000 доларів

Cadillac CT4-V Blackwing: 165 000 доларів

Окрім “новачків”, на аукціоні було продано кілька знакових вінтажних машин. Найдорожчим автомобілем аукціону став Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 року, який колись належав самому Керроллу Шелбі. Його продали за 5 500 000 доларів – таку саму ціну, як при попередньому продажу у 2007 році. Майже настільки ж дорогою, як Hummer, стала відновлена Ferrari 275 GTB/4 зразка 1967 року, яка обійшлась покупцю у 2 475 000 доларів.

Фото: найдорожчі нові автомобілі аукціону Barrett-Jackson 2021 та абсолютний топ / Barrett-Jackson