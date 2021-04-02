Он представляет собой нечто среднее между старым Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-Class и... маршруткой.

Force Trax Cruiser может вместить водителя и 12 пассажиров в максимально емкой форме. Другие обозначены, как D+11 и D+9 – менее девяти пассажиров этот автобус-внедорожник не перевозит.

Смотрите также: "Шейховоз" Nissan Patrol Nismo представлен официально

Trax Cruiser от компании Force Motors из Индии имеет довольно странное расположение сидений, при максимальном заполнении пассажирскими местами. Чтобы вместить 13 человек, есть место для двух спереди, три посередине и по четыре человека у каждой стены сзади. Места для багажа в салоне не остается, и его всегда можно разместить на крыше.

Фото: Force Trax Cruiser / Force Motors

Задние двери внедорожника большие, чтобы облегчить людям доступ к скамейкам сзади. Есть даже выдвижная подножка. Сиденья сзади могут складываться вверх, что удобно для перевозки багажа.

Кабина довольно простая, но имеет такие удобства, как навигационный дисплей в верхней части центральной панели. Есть электростеклоподъемники и электрозамки. Двойная система кондиционирования предлагается в качестве опции и, вероятно, будет пользоваться спросом, несмотря на 13 человек в салоне машины и погодные условия Индии.

Мощность обеспечивает 2,6-литровый дизельный мотор с отдачей в 90 лошадиных сил, при крутящем моменте в 250 ньютон-метров. Безальтернативная пятискоростная "механика" приводит в движение задние колеса.

В Индии Trax стоит от 1 147 427 рупий – 15 654 доллара, 434 484 гривен, по текущим курсам. Самый дорогой вариант – 1 328 225 рупий или 18 120 долларов, 502 929 гривен.