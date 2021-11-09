Через четыре года после заказа, компания PepsiCo рассчитывает получить 15 электрических тягачей еще до конца этого года.

Исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил в разговоре с каналом CNBC, что его компания ожидает первую партию электрических грузовиков Tesla Semi в этом квартале.

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“Транспорт составляет около 10% наших общих выбросов вредных газов, потому это важно, и мы работаем над различными решениями. Мы регулярно обновляем наш автопарк, примерно каждые десять лет... и мы уже закупили электрогрузовики у Tesla. Я не имею в виду рекламировать этот бренд, но пока что мы будем сотрудничать именно с ним, и мы получим наши первые машины в четвертом квартале”, – сказал Лагуарта.

Босс PepsiCo не сказал, сколько грузовиков ожидается, и не уточнил сроки. Однако в марте PepsiCo сообщила Electrek, что получит 15 автомобилей до конца года, чтобы помочь превратить свою производственную площадку в Модесто, штат Калифорния, в объект с нулевыми выбросами.

Электрический грузовик Tesla Semi был впервые представлен в 2016 году и должен был стать на конвейер в 2019 году, но старт производства неоднократно откладывался по разным причинам. В июле этого года Tesla сообщила, что производство было приостановлено до 2022 года из-за проблем с цепочкой поставок. Заявление Лагуарты идет вразрез с этим утверждением. Однако в июльском отчете говорится о том, что производственная линия Tesla Semi находится на завершающей стадии разработки.

Tesla утверждает, что Semi сможет преодолевать на одном заряде больше 800 км и сможет возить фуры с грузом до 36 тонн. Производитель также уверяет, что грузовик не выйдет из строя в течение первого миллиона миль пробега. Известно, что PepsiCo заказала 100 единиц полностью электрических Semi.

Фото: электрический грузовик Tesla Semi с двумя форматами кабины / Electrek