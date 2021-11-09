Через чотири роки після замовлення, компанія PepsiCo розраховує отримати 15 електричних тягачів ще до кінця цього року.

Виконавчий директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявив у розмові з каналом CNBC, що його компанія очікує першу партію електричних вантажівок Tesla Semi у цьому кварталі.

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“Транспорт становить близько 10% наших загальних викидів шкідливих газів, тому це важливо, і ми працюємо над різними рішеннями. Ми регулярно оновлюємо наш автопарк, приблизно кожні десять років… і ми вже закупили електровантажівки у Tesla. Я не маю на увазі рекламувати цей бренд, але поки що ми співпрацюватимемо саме з ним і ми отримаємо наші перші машини у четвертому кварталі”, – сказав Лагуарта.

Бос PepsiCo не сказав, скільки вантажівок очікується, і не уточнив терміни. Однак у березні PepsiCo повідомила Electrek, що отримає 15 автомобілів до кінця року, щоб допомогти перетворити свій виробничий майданчик у Модесто, штат Каліфорнія, на об’єкт з нульовими викидами.

Електрична вантажівка Tesla Semi була вперше представлена у​ 2016 році та повинна була стати на конвеєр у 2019 році, але старт виробництва неодноразово відкладався з різних причин. У липні цього року Tesla повідомила, що виробництво було призупинено до 2022 року через проблеми з ланцюгом постачання. Заява Лагуарта йде врозріз із цим твердженням. Однак у липневому звіті йдеться про те, що виробнича лінія Tesla Semi перебуває на завершальній стадії розробки.

Tesla стверджує, що Semi зможе долати на одному заряді понад 800 км та зможе возити фури з вантажем до 36 тонн. Виробник також запевняє, що вантажівка не вийде з ладу протягом першого мільйона миль пробігу. Відомо, що PepsiCo замовила 100 одиниць повністю електричних Semi.

Фото: електрична вантажівка Tesla Semi з двома форматами кабіни / Electrek