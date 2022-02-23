Один из трех автомобилей удалось спасти, два других раздавило, как жестяные банки.

Авария произошла пару недель назад в Беверли-Хиллз, в доме неназванного "известного спортсмена". Служба буксировки Pepe, разбиравшая завал из автомобилей, предлагает некоторую предысторию этого многомиллионного беспорядка.

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Грузовик с прицепом был заполнен коробками, общая масса груза составляла около 6800 кг, что сделало силу удара гораздо сильнее. Автомобиль ехал по ветряной узкой дороге, когда потерял тормоз и контроль, из-за чего оказался внутри особняка стоимостью 12 миллионов долларов. Он застрял под тентом дома и между двумя автомобилями, припаркованными в гараже на первом этаже: кастомным Lamborghini Aventador стоимостью 1 миллион долларов и Bentley, оба спорткара были раздавлены почти до неузнаваемости.

Одного этого было бы достаточно для отчаяния, но грузовик задел еще и стоявший на подъезде Maybach. Этот автомобиль получил меньше повреждений и его удалось спасти – по крайней мере, он смог отъехать своим ходом, после того, как с него убрали грузовик.

Один из спасателей сообщил, что общая стоимость трех автомобилей, пострадавших в инциденте, оценивается в 1,5 миллиона долларов и, скорее всего, полностью списаны, за исключением Maybach. Об общем ущербе не сообщается.