Один із трьох автомобілів вдалось врятувати, два інших розчавило, як бляшанки.

Аварія сталася пару тижнів тому в Беверлі-Хіллз, у будинку неназваного “відомого спортсмена”. Служба буксирування Pepe, яка розбирала завал з автомобілів, пропонує деяку передісторію цього багатомільйонного безладу.

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Вантажівка з причепом була заповнена коробками, загальна маса вантажу становила близько 6800 кг, що зробило силу удару набагато сильніше. Автомобіль їхав по вітряній вузькій дорозі, коли втратив гальма та контроль, через що опинився всередині особняка вартістю 12 мільйонів доларів. Він застряг під тентом будинку і між двома автомобілями, припаркованими в гаражі на першому поверсі: кастомним Lamborghini Aventador вартістю 1 мільйон доларів та Bentley, обидва спорткари були розплющені майже до невпізнання.



Одного цього було б досить для розпачу, але вантажівка зачепила ще й Maybach, який стояв на під’їзді. Цей автомобіль отримав найменше пошкоджень і його вдалось врятувати – принаймні він зміг від’їхати своїм ходом, після того, як з нього прибрали вантажівку.

Один із рятувальників повідомив, що загальна вартість трьох автомобілів, постраждалих в інциденті, оцінюється в 1,5 мільйона доларів і, швидше за все, вони повністю списані, за винятком Maybach. Про загальні збитки не повідомляється.