Це був запланований вибух для швидкого демонтажу переправи. Інженерно-піротехнічне дійство називають наймасштабнішим за всю історію Німеччини.

500-метрову переправу над долиною Рінсдорф було зруйновано заради оновлення. Міст був частиною автобану A45, який зараз повністю реконструюється. Федеральна дорожня служба Німеччини заявила, що виконаний процес демонтажу віадуку став наймасштабнішим за всю історію країни.

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Німецьке видання Siegener Zeitung опублікувало відеозапис з процесом демонтажу віадуку Рінсдорф. Автомобільний міст через долину Рінсдорф збудували у 1967 році. Дорожня споруда довжиною понад 500 метрів та висотою понад 70 метрів пізніше стала частиною автобану A45. Для руйнування конструкції фахівці використали близько 120 кілограмів вибухівки, яку заклали у двох тисячах ніш усіх 16 опор мосту. Така кількість вибухового матеріалу забезпечила рівномірну руйнацію споруди.

Фото: старий віадук Рінсдорф (праворуч) перед знищенням / Autobahn GmbH

Поспостерігати за руйнуванням мосту прийшли місцеві жителі, на очах яких дорожня споруда буквально склалася за лічені секунди. При цьому ділянка нового мосту, відкрита для руху наприкінці 2021 року, залишилася неушкодженою.