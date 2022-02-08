Это был запланированный взрыв для быстрого демонтажа переправы. Инженерно-пиротехническое действо называют самым масштабным за всю историю Германии.

500-метровая переправа над долиной Ринсдорф была разрушена ради обновления. Мост был частью автобана A45, который сейчас полностью реконструируется. Федеральная дорожная служба Германии заявила, что выполненный процесс демонтажа виадука стал самым масштабным за всю историю страны.

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Немецкое издание Siegener Zeitung опубликовало видеозапись с процессом демонтажа виадука Ринсдорф. Автомобильный мост через долину Ринсдорф построили в 1967 году. Дорожное сооружение длиной более 500 метров и высотой более 70 метров позже стало частью автобана A45. Для разрушения конструкции специалисты использовали около 120 килограммов взрывчатки, которую заложили в опорах моста. Такое количество взрывчатого материала обеспечило равномерное разрушение сооружения.

Понаблюдать за разрушением моста пришли местные жители, на глазах которых дорожное сооружение буквально сложилось за считанные секунды. При этом участок нового моста, открытый для движения в конце 2021 года, остался невредимым.