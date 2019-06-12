Решение связано с повышением температуры воздуха.

Значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28°C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации, сообщает Патрульная полиция Киева.

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С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом.

Следите за оперативной информацией.

Напомним, что в Полтавской области успешно борются с перегруженными "фурами".