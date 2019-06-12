Рішення пов'язане з підвищенням температури повітря.

Значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище ніж +28°C призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій, повідомляє Патрульна поліція Києва.

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З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць столиці у період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 12:00 до 18:00. Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму.

Слідкуйте за оперативною інформацією.

Нагадаємо, що в Полтавській області успішно боряться з перевантаженими "фурами".