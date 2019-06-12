Задля забезпечення безпеки на дорозі та цілісності дорожнього покриття патрульні постійно слідкують за пересуванням вантажівок, які транспортують небезпечні вантажі, а також правилами проїзду великогабаритних і великовагових авто.

Учора на трасі Н-12 Полтава-Суми інспектори відділу безпеки дорожнього руху, зупинили транспортний засіб МАЗ, під час перевірки ТТН встановили, що водій перевозив вантаж, який у три рази перевищує допустимі вагові норми.

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Патрульні поліцейські винесли адмінматеріали за ст.132-1 КУпАП (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами). Також інспектори викликали на місце представників Укртрансбезпеки та слідчих.

Загалом протягом минулої доби патрульні притягли до відповідальності близько 20-ти порушників вагово-габаритних параметрів, а від початку року - більше 1600 таких порушників.