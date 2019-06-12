Державне агентство автомобільних доріг України опрацьовує 4 варіанти проходження нової об’їзної дороги м. Бориспіль (2 – південних та 2 – північних). Найкоротший із варіантів – 18 км, найдовший – 26 км.

Після вибору оптимального варіанту прокладання автомагістралі, який буде обрано Укравтодором на основі економічних, соціальних, екологічних факторів, консалтингова компанія підготує техніко-економічне обґрунтування. Підготовка ТЕО фінансується за кошти кредиту Світового банку. Відповідно до умов Контракту, ТЕО має бути готове до грудня цього року.

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Нова дорога буде мати 1а категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 130 км/год.

Об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18.

Очікується, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить понад 30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій та підвищить якість життя мешканців міста.

Укравтодор вдячний міській раді Борисполя за усвідомлення важливості проекту та допомогу у підготовці документів для розробки ТЕО. У подальшому очікуємо такої співпраці із Київською обласною радою та Бориспільською районною радою.