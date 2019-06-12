Государственное агентство автомобильных дорог Украины прорабатывает 4 варианта прохождения новой объездной дороги г.. Борисполь (2 – южных и 2 – северных). Самый короткий из вариантов – 18 км, самый длинный – 26 км.

После выбора оптимального варианта прокладки автомагистрали, который будет избран “Укравтодором” на основе экономических, социальных, экологических факторов, консалтинговая компания подготовит технико-экономическое обоснование. Подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ТЭО должно быть готово к декабрю этого года.

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Новая дорога будет иметь 1а категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 130 км/ч.

Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь – Запорожье – Мариуполь и трассы Т-10-18.

Ожидается, что новая объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет более 30 тыс. автомобилей в сутки, но и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий и повысит качество жизни жителей города.

“Укравтодор” благодарен городскому совету Борисполя за осознание важности проекта и помощь в подготовке документов для разработки ТЭО. В дальнейшем ожидаем такого сотрудничества с Киевским областным советом и Бориспольской районной советом.