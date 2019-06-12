Для обеспечения безопасности на дороге и целостности дорожного покрытия патрульные постоянно следят за передвижением грузовиков, которые транспортируют опасные грузы, на соответствие правилам проезда крупногабаритных и тяжеловесных авто.

Вчера на трассе Н-12 Полтава-Сумы инспекторы отдела безопасности дорожного движения остановили транспортное средство МАЗ, во время проверки ТТН установили, что водитель перевозил груз, который в три раза превышает допустимые весовые нормы.

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Патрульные полицейские вынесли админматериалы по ст.132-1 КУОАП (Нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами). Также инспекторы вызвали на место представителей Укртрансбезопасности и следователей.

Всего за прошедшие сутки патрульные привлекли к ответственности около 20-ти нарушителей весово-габаритных параметров, а с начала года более 1600 таких нарушителей.