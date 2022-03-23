С такой просьбой обратились сразу два украинских министерства – здравоохранения и внутренних дел.

Министерство здравоохранения Украины и Национальная полиция Украины призывают украинцев пропускать транспортные средства, которые перевозят медикаменты.

Стоит понимать, что своевременное доставление медикаментов в больницы и аптеки может спасти жизнь.

Кстати водителям легковых авто разрешили управлять грузовиками

Логисты принимают все возможные меры, чтобы наладить логистику и сократить время доставки лекарств. Поэтому просим с пониманием отнестись к ситуации и давать возможность таким автомобилям передвигаться без очередей и пробок.