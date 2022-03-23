З таким проханням звернулись одразу два українських міністерства – охорони здоров'я та внутрішніх справ.

Міністерство охорони здоров'я України та Національна поліція України закликають українців пропускати транспортні засоби, які перевозять медикаменти.

Варто розуміти, що вчасне доставлення медикаментів до лікарень і аптек може врятувати життя.

До речі водіям легкових авто дозволили керувати вантажівками

Логісти вживають усіх можливих заходів, щоб налагодити логістику та скоротити час доставки ліків. Тому просимо з розумінням поставитися до ситуації та давати можливість таким автомобілям пересуватися без черг та заторів.