Движение грузовых автомобилей вблизи пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" разблокировано. Где еще нет очередей?

В результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши, а также руководством Люблинского воеводства удалось разблокировать движение по пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск". С 15 мая движение грузовиков возобновлено в обычном режиме.

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“Забастовка, которая длилась более 10 дней, нанесла для наших перевозчиков и экспортеров значительный ущерб. Однако мы смогли найти решение и договориться о разблокировании движения. Я благодарен нашим польским коллегам за совместное решение и возвращение к выполнению положений "транспортного безвиза" и договоренностей о пропускной способности "Ягодин - Дорогуск", - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее 7 мая Министерство приняло решение о временной остановке требования наличия разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из любой страны Европейского Союза. Это было одним из ключевых требований польских забастовщиков. В то же время, позиция Министерства заключается в том, что такие перевозки нуждаются в разрешениях и не являются двусторонними. Ожидается разъяснение от Европейской Комиссии.

В настоящее время во всех пунктах пропуска через государственную границу Украины действует электронная очередь. Перевозчики могут записаться в нее через приложение или сайт. Сейчас больше всего грузовиков записано в пункты пропуска через Краковец, Ягодин и Рава-Руську. На некоторых пунктах пропуска очередь отсутствует.