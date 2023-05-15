Рух вантажних автомобілів поблизу пункту пропуску "Ягодин -Дорогуськ" розблоковано. Де ще немає черг?

У результаті перемовин із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі, а також керівництвом Люблінського воєводства вдалось розблокувати рух пунктом пропуску “Ягодин - Дорогуськ”. З 15 травня рух вантажівок відновлено у звичайному режимі.

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“Страйк, який тривав понад 10 днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте ми змогли знайти рішення та домовитись про розблокування руху. Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень “транспортного безвізу” та домовленостей щодо пропускної здатності “Ягодин - Дорогуськ”, – зазначив Віце-прем'єр-міністр з відновлення, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Раніше 7 травня Міністерство ухвалило рішення про тимчасову зупинку вимоги щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів. Водночас, позиція Міністерства полягає в тому, що такі перевезення потребують дозволів та не є двосторонніми. Наразі очікується роз’яснення від Європейської Комісії.

Наразі в усіх пунктах пропуску через державний кордон України діє електронна черга. Перевізники можуть записатись в неї через додаток чи сайт. Наразі найбільше вантажівок записано в пункти пропуску через Краківець, Ягодин та Рава-Руську. На деяких пунктах пропуску черга відсутня.