Грузовики Volvo будут заботиться о домашних любимцах

Обе компании взялись за разработку удобной кабины, в которой будет комфортно и водителю, и четвероногому. Об этом на своем сайте рассказывает Volvo Trucks NA.

Для более чем 60% дальнобойщиков, которые имеют домашних животных, дорога – это не только работа, но и стиль жизни. Почти 40% из них берут любимцев в рейсы, поэтому Volvo решила учесть потребности не только водителей, но и их "вторых пилотов".

В рамках сотрудничества эксперты Центра безопасности и в Volvo в Вирджинии готовятся протестировать новую модель Volvo VNL. Они оценят эргономику кабины, системы безопасности и климат-контроль, в частности парковочный охладитель, поддерживающий комфортную температуру даже во время стоянки.

Водители смогут дистанционно регулировать микроклимат в кабине через мобильное приложение – это поможет животным оставаться в безопасности при любых условиях.

Сотрудничество Volvo Trucks с Центром безопасности домашних животных должно позаботиться о безопасности и комфорте домашних животных во время путешествия. Фото: Volvo Trucks

В начале 2026 года Volvo Trucks и Центр безопасности домашних животных запустят совместное цифровое онлайн-руководство с советами для водителей, которые путешествуют с животными. В нем будут рекомендации по безопасной перевозке, ухода в дороге и карта зон отдыха, дружественных к домашним любимцам.