Вантажівки Volvo будуть дбати про домашніх улюбленців

Обидві компанії взялися за розробку зручної кабіни, в якій буде комфортно і водієві, і чотирилапому. Про це на своєму сайті розповідає Volvo Trucks NA.

Для більш ніж 60% далекобійників, які мають домашніх тварин, дорога – це не лише робота, а й стиль життя. Майже 40% з них беруть улюбленців у рейси, тож Volvo вирішила врахувати потреби не лише водіїв, а і їхніх "других пілотів".

Читайте також Під час перевезення свиней їм потрібно вмикати кондиціонер: нова норма законодавства

У межах співпраці експерти Центру безпеки та в Volvo у Вірджинії готуються протестувати нову модель Volvo VNL. Вони оцінять ергономіку кабіни, системи безпеки та клімат-контроль, зокрема паркувальний охолоджувач, що підтримує комфортну температуру навіть під час стоянки.

Водії зможуть дистанційно регулювати мікроклімат у кабіні через мобільний додаток — це допоможе тваринам залишатися у безпеці за будь-яких умов.

Співпраця Volvo Trucks з Центром безпеки домашніх тварин має подбати про безпеку та комфорт домашніх тварин під час подорожі. Фото: Volvo Trucks

На початку 2026 року Volvo Trucks і Центр безпеки домашніх тварин запустять спільний цифровий онлайн-посібник із порадами для водіїв, які подорожують із тваринами. У ньому будуть рекомендації щодо безпечного перевезення, догляду в дорозі та карта зон відпочинку, дружніх до домашніх улюбленців.