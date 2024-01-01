В Венгрию открыли еще один пункт пропуска для грузовиков

ФОТО: Закарпатская таможня|
Тяжелые фуры здесь будут пересекать границу пустыми в сторону Евросоюза
Процедура оформления грузового транспорта стартовала в рамках двустороннего соглашения между правительствами Украины и Венгрии по расширению работы данного пункта пропуска.
В этом документе, сообщает Закарпатская таможня, речь идет о перемещении грузовых автомобилей с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без ограничений по весу.
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Кроме этого, в рамках упомянутого соглашения также предусмотрено открытие нового МАПП "Большая Паладь – Надьгодош" для автомобильного и пассажирского сообщения.
Фото: Закарпатская таможня
Также предусмотрено развитие таможенно-пограничной инфраструктуры МАПП "Дзвонковое – Лонья" (для грузовых транспортных средств).
Этот документ еще охватывает программой увеличения пропускной способности пункт пропуска "Чоп – Захонь", где запланировано строительство моста через р. Тиса.