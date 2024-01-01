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В Угорщину відкрили ще один пункт пропуску для вантажівок

На українсько-угорському кордоні запрацював міжнародний автомобільний пункт пропуску "Лужанка – Берегшурань": 2 грудня розпочалось оформлення вантажного транспорту.
На українсько-угорському кордоні це оди КПП працюватиме з вантажівками - Auto24

ФОТО: Закарпатська митниця|

Важкі фури тут перетинатимуть кордон порожніми у бік Євросоюзу

Валентин Ожго
logo3 грудня, 09:31
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Процедура оформлення вантажного транспорту стартувала в рамках двосторонньої угоди між урядами України та Угорщини щодо розширення роботи даного пункту пропуску.

В цьому документі, повідомляє Закарпатська митниця, йдеться про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.

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Крім цього, у рамках згаданої угоди також передбачено відкриття нового МАПП "Велика Паладь – Надьгодош" для автомобільного і пасажирського сполучення.

Фото: Закарпатська митниця

Також передбачена розбудова митно-прикордонної інфраструктури МАПП "Дзвінкове – Лонья" (для вантажних транспортних засобів).

Цей документ також охоплює програмою збільшення пропускної спроможності пункт пропуску "Чоп – Захонь", де заплановано будівництво мосту через р. Тиса.

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