В Угорщину відкрили ще один пункт пропуску для вантажівок

Процедура оформлення вантажного транспорту стартувала в рамках двосторонньої угоди між урядами України та Угорщини щодо розширення роботи даного пункту пропуску.

В цьому документі, повідомляє Закарпатська митниця, йдеться про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.

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Крім цього, у рамках згаданої угоди також передбачено відкриття нового МАПП "Велика Паладь – Надьгодош" для автомобільного і пасажирського сполучення.

Фото: Закарпатська митниця

Також передбачена розбудова митно-прикордонної інфраструктури МАПП "Дзвінкове – Лонья" (для вантажних транспортних засобів).

Цей документ також охоплює програмою збільшення пропускної спроможності пункт пропуску "Чоп – Захонь", де заплановано будівництво мосту через р. Тиса.