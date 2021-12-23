В 2030 году 17% новых грузовиков будут работать на водороде. Такой прогноз был озвучен чиновниками ЕС.

В ходе Европейской недели водорода было решено возобновить партнерство государственных структур и частных инвесторов. Еврокомиссар по транспорту Адина Велеан изложила свое видение водородного транспорта в ЕС. Об этом пишет Euroactiv.

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Ожидается, что водород будет играть важную роль в уменьшении выбросов в таких секторах экономики, которые трудно поддаются сокращению. Яркие примеры – сталелитейное производство, химическая промышленность и транспорт.

И хотя электромобили имеют шанс стать распространенными на рынке частных транспортных средств, ожидается, что водород играет ключевую роль в модернизации большегрузного автомобильного транспорта.

“Для достижения целей ЕС по декарбонизации транспорта к 2030 году водородные заправочные станции (ВЗС) должны быть доступны по меньшей мере через каждые 150 км вдоль автомобильной трансевропейской транспортной сети (TEN-T), – пояснила во время основного выступления Адина Велеан. – Это позволит создать достаточно плотную сеть ВЗС, которая обеспечит адекватную трансграничную связь с ЕС и поддержит 60 тысяч водородных грузовиков, которые мы ожидаем увидеть на дорогах Евросоюза до 2030 года”.

Прогноз о 60 тысячах водородных грузовиков перекликается с цифрами, опубликованными в исследовании, проведенном в 2020 году по заказу государственно-частного партнерства ЕС и Совместного предприятия по топливным элементам и водороду (FCH JU). В исследовании сделан вывод, что грузовики на водородных топливных ячейках (FCH) могут стать конкурентоспособными по стоимости эксплуатации до 2027 года, если стоимость водорода упадет до €6/кг. В документе также указана “высокая эксплуатационная гибкость и относительно короткое время дозаправки” водородных грузовиков.

Однако благоприятная законодательная база будет иметь решающее значение для того, чтобы транспортный рынок принял водородные грузовики.

Как рассказал представитель Еврокомиссии, без флагманского пакета климатического законодательства ЕС “Fit for 55” до 2030 года на дорогах Европы было бы всего 3 тысячи водородных грузовиков. Но с текущими предложениями по достижению климатических амбиций ЕС ожидается, что это количество вырастет до 60 тысяч, пояснил чиновник.