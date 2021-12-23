2030 року 17% нових вантажівок працюватимуть на водні. Такий прогноз озвучили чиновники ЄС.

У ході Європейського тижня водню було вирішено відновити партнерство державних структур і приватних інвесторів. Єврокомісар з транспорту Адіна Велеан виклала своє бачення водневого транспорту в ЄС. Про це пише euractiv.

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Очікується, що водень відіграватиме важливу роль у зменшенні викидів у таких секторах економіки, що важко піддаються скороченню. Яскраві приклади - сталеливарне виробництво, хімічна промисловість і транспорт.

І хоча електромобілі мають шанс стати розповсюдженими на ринку приватних транспортних засобів, очікується, що водень відіграє ключову роль в модернізації великовантажного автомобільного транспорту.

"Для досягнення цілей ЄС з декарбонізації транспорту до 2030 р. водневі заправні станції (ВЗС) мають бути доступні щонайменше ніж через кожні 150 км вздовж автомобільної трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T), — пояснила під час основного виступу Адіна Велеан. — Це дозволить створити досить щільну мережу ВЗС, яка забезпечить адекватний транскордонний зв'язок із ЄС та підтримає 60 тис. водневих вантажівок, які ми очікуємо побачити на дорогах Євросоюзу до 2030 року".

Прогноз про 60 тис. водневих вантажівок перегукується з цифрами, опублікованими в дослідженні, проведеному в 2020 р. на замовлення державно-приватного партнерства ЄС та Спільного підприємства з паливних елементів та водню (FCH JU). У дослідженні зроблено висновок, що вантажівки на водневих паливних осередках (FCH) можуть стати конкурентоспроможними за вартістю експлуатації до 2027 р., якщо вартість водню впаде до €6/кг. У документі також зазначено "високу експлуатаційну гнучкість і відносно короткий час дозаправки" водневих вантажівок.

Проте сприятлива законодавча база матиме вирішальне значення для того, щоб транспортний ринок прийняв водневі вантажівки.

Як розповів euractiv представник Єврокомісії, без флагманського пакету кліматичного законодавства ЄС "Fit for 55" до 2030 р. на дорогах Європи було б лише 3 тис. водневих вантажівок. Але з поточними пропозиціями щодо досягнення кліматичних амбіцій ЄС очікується, що ця кількість зросте до 60 тис., пояснив урядовець.