Грузовых автомобилей в Польше становится меньше: исследование

Статистика регистрации новых грузовиков не радует ни автоперевозчиков, ни продавцов. Кризис отрасли продолжает ограничивать закупки среди польских перевозчиков, о чем лучше всего свидетельствует ситуация с тягачами.

Как сообщает специализированный портал 40ton.net, в мае было поставлено 1939 новых автомобилей этого типа, а месяцем ранее, то есть в апреле, их было еще меньше – 1691. Для сравнения, прошлогодний среднемесячный показатель составлял 2142 единицы.

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Не лучше выглядит статистика с января по май. За этот период в Польше зарегистрировано 8960 новых тягачей, что на 14,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В группе жестких шасси с полной массой более 3,5 тонны количество регистраций составило 3354 единицы, что на 7,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом можно сказать, что весь польский рынок грузовиков, включая тягачи и шасси, сократился на 12,8 процента. Ожидать улучшений с учетом июня не стоит – падение прогрессирует.

Scania занимает в Польше почти 28 процентов рынка. Фото: Scania

Правда, по некоторым брендам ситуация не такая уж и трагическая. Продажи тягачей концерна Volkswagen, то есть Scania и MAN, стремительно взлетели, компенсируя слабые результаты прошлого года. На рынке магистральных тягачей Scania занимает почти 28 процентов. У Iveco тоже неплохо, у нее наименьшее падение тягачей, и при этом значительный прирост шасси.

Представленный ниже рейтинг по количеству зарегистрированных машин, составлен Польской ассоциацией автомобильной промышленности, охватывает период с января по май 2024 года и включает сравнение с аналогичным периодом прошлого года:

ТЯГАЧИ:

Scania – 2498 единиц, рост на 40,2%;

Volvo Trucks – 1807 единиц, снижение на 18,9%;

MAN – 1362 единицы, увеличение на 47,1%;

Mercedes-Benz – 1354 единицы, падение на 35,5%;

DAF – 1141 единица, снижение на 49,2%;

Renault Trucks – 359 единиц, снижение на 43,5% ;

Iveco – 310 единиц, падение на 10,4%;

Ford Trucks – 129 единиц, снижение на 45,6%.

ШАСИ (свыше 3,5 тонны):