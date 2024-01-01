Вантажних автомобілів у Польщі стає менше: дослідження

Статистика реєстрації нових вантажівок не радує ні автоперевізників, ні продавців. Криза галузі продовжує обмежувати закупівлі серед польських перевізників, про що найкраще свідчить ситуація з тягачами.

Як повідомляє спеціалізований портал 40ton.net, у травні було поставлено 1939 нових автомобілів цього типу, а місяцем раніше, тобто у квітні, їх було ще менше - 1691. Для порівняння, торішній середньомісячний показник становив 2142 одиниці.

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Не кращою виглядає статистика з січня по травень. За цей період у Польщі зареєстровано 8960 нових тягачів, що на 14,7 відсотка менше, ніж за аналогічний період минулого року. У групі жорстких шасі з повною масою понад 3,5 тонни кількість реєстрацій склала 3354 одиниці, що на 7,5 відсотка менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом можна сказати, що весь польський ринок вантажівок, включаючи тягачі та шасі, скоротився на 12,8 відсотка. Очікувати покращень з врахуванням червня не варто – падіння прогресує.

Scania займає в Польщі майже 28 відсотків ринку. Фото: Scania

Щоправда, по деяких брендах ситуація не така вже й трагічна. Продажі тягачів концерну Volkswagen, тобто Scania і MAN, стрімко злетіли, компенсуючи слабші результати минулого року. На ринку магістральних тягачів Scania займає майже 28 відсотків. У Iveco теж непогано, у неї найменше падіння тягачів, і при цьому значний приріст шасі.

Поданий нижче рейтинг за кількістю зареєстрованих машин, складений Польською асоціацією автомобільної промисловості, охоплює період із січня по травень 2024 року та включає порівняння з аналогічним періодом минулого року:

ТЯГАЧІ:

Scania - 2498 одиниць, зростання на 40,2%;

Volvo Trucks - 1807 одиниць, зниження на 18,9%;

MAN - 1362 - одиниці, збільшення на 47,1%;

Mercedes-Benz - 1354 одиниці, падіння на 35,5%;

DAF - 1141 одиниця, зниження на 49,2%;

Renault Trucks - 359 одиниць, зниження на 43,5% ;

Iveco - 310 одиниць, падіння на 10,4%;

Ford Trucks -129 одиниць, зниження на 45,6%.

ШАСІ (понад 3,5 тонни):