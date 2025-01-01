ГСЧС получила первый отечественный пожарный робот: посмотрите, на что он способен

Как говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, он не только тушит пожары, но и может транспортировать грузы и работать как тягач. Пожарным передан роботизированный комплекс на благотворительной основе.

"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций", – отметили в ГСЧС.

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Во время передачи машины подразделения ГСЧС разработчики провели спасателям курс обучения по техническому обслуживанию и операционной эксплуатации машины, предоставили возможность протестировать ее в действии.

Фото: ГСЧС

Машина мощная, поскольку с фото видно как робот тянет на буксире тяжелый 3-осный пожарный автомобиль Iveco.

По итогам теоретических и практических занятий инструкторы производителя сделали вывод, что экипажи машины готовы к самостоятельной работе с такой техникой.