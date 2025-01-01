ДСНС отримала перший вітчизняний пожежний робот: гляньте, на що він здатний

Як йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС, він не лише гасить пожежі, а й може транспортувати вантажі та працювати як тягач. Пожежникам передано роботизований комплекс на благодійній основі.

"Пожежний робот суттєво підвищить безпеку для особового складу та ефективність під час ліквідації надзвичайних ситуацій", – наголосили в ДСНС.

Читайте також Рівненський пожежний робот-малюк Magirus отримав бойове хрещення

Під час передачі машини підрозділу ДСНС розробники провели рятувальникам курс навчання з технічного обслуговування та операційної експлуатації машини, надали можливість протестувати її в дії.

Фото: ДСНС

Машина потужна, оскільки з фото видно як робот тягне на буксирі важкий 3-вісний пожежний автомобіль Iveco.

За підсумками теоретичних та практичних занять інструктори виробника зробили висновок, що екіпажі машини готові до самостійної роботи з такою технікою.