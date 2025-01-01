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ДСНС отримала перший вітчизняний пожежний робот: гляньте, на що він здатний

Пожежний робот вітчизняного виробництва може вважати універсальним операціоністом, його навчили виконувати одразу декілька задач.
Перший вітчизняний пожежний робот: фото, відео, географія - Auto24

ФОТО: ДСНС|

Екіпажі пожежного робота проводять практичні заняття з операційної експлутатації робота

Валентин Ожго
logo7 липня, 08:40
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Як йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС, він не лише гасить пожежі, а й може транспортувати вантажі та працювати як тягач. Пожежникам передано роботизований комплекс на благодійній основі.

"Пожежний робот суттєво підвищить безпеку для особового складу та ефективність під час ліквідації надзвичайних ситуацій", – наголосили в ДСНС.

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Під час передачі машини підрозділу ДСНС розробники провели рятувальникам курс навчання з технічного обслуговування та операційної експлуатації машини, надали можливість протестувати її в дії.

Фото: ДСНС

Машина потужна, оскільки з фото видно як робот тягне на буксирі важкий 3-вісний пожежний автомобіль Iveco.

За підсумками теоретичних та практичних занять інструктори виробника зробили висновок, що екіпажі машини готові до самостійної роботи з такою технікою.

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