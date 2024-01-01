Гусеничная амфибия BAE Systems получила привлекательный дизайн

Двухкузовная амфибия от BAE Systems Hägglunds создана для обеспечения транспортных операций в различных сложных условиях. Beowulf сочетает в себе хорошо внедренную технологию с передовыми инновациями. Это создает оптимальные решения для военных миссий, спасательных служб или геологоразведочных партий.

Оснащенный 6,7-литровым рядным шестицилиндровым двигателем Cummins и автоматической коробкой передач Allison, транспортер выдает мощность 210 кВт/285,5 л.с. с крутящим моментом 970 Нм. Такая конфигурация позволяет Beowulf развивать скорость до 70 км/ч на суше и 4 км/ч в воде.

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Диапазон передвижения колеблется от 400 до 1000 км, но все зависит от версии исполнения и миссии. В первую очередь амфибия разрабатывалась для военных задач быстрого развертывания и расширенных операций по оказанию помощи.

Гусеничный вездеход способен подниматься на склоны под углом 45 градусов, преодолевать двухметровые канавы и крутые склоны со сложным рельефом. Грузоподъемность до 8000 кг, разделенную между двумя модулями, можно распределять в зависимости от требований миссии.

Гражданская версия BvS10 Beowulf для дальних экспедиций в отдаленные районы. Фото: BAE Systems.

Разработчики BvS10 Beowulf позаботились о комфорте экипажа и уменьшенных затратах на техническое обслуживание. Для этого многие технологии позаимствованы из коммерческих автомобилей. Именно поэтому эргономика рабочего места водителя, интерьер уже соответствуют самым современным стандартам, хотя за выполнением все-таки прослеживается простота решений, присущая военным машинам и технике гуманитарного назначения.