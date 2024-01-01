Гусеничные эвакуационные машины BV 206 существенно переделают: как именно

Проект включает значительные модернизации BV 206 с акцентом на модификациях двигателя и салона. Об этом John Cockerill сообщил на своем сайте. Цель состоит в том, чтобы превратить эти машины в медицинские транспортные средства с новым медицинским оборудованием и обновленными силовыми агрегатами. Опыт такой перелицовки и обновления уже есть.

Незадолго до принятия этого решения компания по заказу Министерства обороны Бельгии провела модернизацию машин M113, которые уже переданы украинской армии для борьбы с российскими захватчиками. Теперь предприятию предложено адаптировать и поставить машины BV-206.

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John Cockerill Defense в 2023 году провел модернизацию бронетранспортеров M113. Эта начальная партия была частью запланированной поставки из 40 бронированных машин, которая финансировалась странами Бенилюкса – Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. В июле 2023 года эти страны объявили о сотрудничестве по восстановлению снятых с вооружения БТРов M113 европейской армии и доставки их в Украину. Эти машины были оснащены станциями вооружения FN, предназначенными для комплектации 7,62-мм или 12,7-мм пулеметами, полученными со складов бельгийской армии.

По нынешнему контракту компания John Cockerill Defense отремонтирует, модернизирует и изменит конфигурацию вездеходов BV 206, превратив их в бронированные машины медицинской эвакуации. Работы выполняются на заводе JC в Обанже, Бельгия.

Вопрос модернизации BV 206 является частью более широкого пакета военной помощи на 412 миллионов евро от правительства Бельгии для поддержки Украины несколькими десятками транспортных средств. Этот пакет помощи был одобрен федеральным правительством Бельгии в сотрудничестве с правительствами Нидерландов и Люксембурга для оказания военной помощи Украине.

По контракту John Cockerill Defense отремонтирует, модернизирует и переконфигурирует машины BV 206, превратив их в бронированные эвакуационные машины переднего края. Это расширит парк транспортных средств, способных осуществлять медицинскую эвакуацию с линии фронта, используя надежность и вездеходность BV 206 (см. видео внизу).

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С 2022 года Украина получила от разных стран значительное количество машин Bandvagn 206 (BV 206) в рамках пакетов военной помощи. Германия сделала значительный вклад, обязавшись поставить в Украину в целом 64 автомобиля BV 206.

Кроме Германии, машины BV 206 Украине предоставили также Нидерланды, Италия и Великобритания. Вооруженные силы Украины начали использовать эти машины, включая как стандартную BV 206, так и бронированную версию BV 206С.

BV 206 – это гусеничный сочлененный вездеход, изначально разработан шведской компанией Hägglund & Söner, которая сейчас является частью BAE Systems. BV 206 имеет сочлененную конструкцию, двойная конфигурация позволяет перевозить до 17 пассажиров или полезную нагрузку до 2250 килограммов.

О вместимости эвакуационной версии пока не сообщается. Вероятно, это могут быть классические двухъярусные лежачие места на носилках вдоль бортов прицепного звена. Верхние носилки могут иметь подвесную мягкую конструкцию крепления. Передняя часть может служить для перевозки сидячих раненых.

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Машина способна развивать скорость до 54,7 км/ч на суше и 4,7 км/ч в воде. BV 206 использует гидростатическую шарнирную систему рулевого управления для малого радиуса поворота и оснащен усиленными нейлоновыми гусеницами. Транспортер подходит для выполнения различных задач, включая транспортировку персонала и грузов, поисково-спасательные операции и развертывания в экстремальных условиях, таких как полярные регионы.

Фото: John Cockerill