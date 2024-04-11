Бельгийская компания John Cockerill Defense выиграла контракт на "несколько десятков" трансформируемых машин Bandvagn 206 (BV-206), которые будут отремонтированы, модернизированы и перепрофилированы в медицинские эвакуационные транспортеры переднего края для дальнейшей отправки в Украину

Вся процедура будет проходить в рамках стратегического шага, направленного на укрепление военного потенциала Украины. Подрядчик JCD уже имеет опыт перепрофилирования бронированных машин в жизненно важные медицинские транспортеры.

Вероятно, как сообщает L'Echo, работы по восстановлению ТТХ и перепрофилированию гусеничной техники проведут на базе бельгийского подразделения в Aubange.

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Как помните, в 2023 году это предприятие завершило начальную модернизацию десяти бронетранспортеров М113, дав первую готовую отправке партию из 40 запланированных для Украины бронемашин. Эту инициативу финансировали страны Бенилюкса, в состав которых входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

В июле 2023 года эти страны совместно объявили о финансовом сотрудничестве с целью реконструкции М113 БТР, снятых с вооружения в европейских армиях, и предлагают их Украине. Теперь эти машины оснащены боевой станцией FN, предназначенной для вооружения 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, поступающим из запасов бельгийской армии.

Фото: John Cockerill Defense

Нынешняя инициатива свидетельствует о сближении интересов Украины и Бельгии, поскольку BV-206 уже используется в Украине и известен своей исключительной мобильностью в условиях пересеченной местности. Машина действительно имеет хорошие отзывы.

BV-206, сначала разработан Hägglunds, сейчас находится под патронатом британского оборонного гиганта BAE Systems и отмечается своей надежностью и адаптивностью. Благодаря гусеничной вездеходной базе и шарнирной конструкции он уникально подходит для навигации по сложным ландшафтам, бездорожью, или в период межсезонных дождей вне дорог и цивилизации.

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"BV-206 пришелся по душе украинцам и бельгийцам, поскольку это машина, которая уже используется в Украине и известна своей исключительной мобильностью на сложной и пересеченной местности. Это делает его идеальным для миссии эвакуации раненых", – заявил представитель John Cockerilla Defense.

Фото: Тracked Оutdoor

Хотя точное происхождение BV-206, предназначенных для модификации, Министерством обороны Бельгии не раскрывается, становится понятно, что этот контракт является лишь частью широких пакетов военной помощи Украине и подчеркивает эволюцию современной войны, поскольку "такие инициативы не только усиливают военный потенциал, но и демонстрируют преданность гуманитарным делам во время военного конфликта".

Поскольку геополитическое напряжение в Восточной Европе продолжает кипеть, перепрофилирование машин BV-206 является ощутимым проявлением солидарности и поддержки. Машины подвергаются модификации, что символизирует не только боевые средства, но и атрибутом надежды и исцеления перед лицом беды.

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Напомним, гусеничная вездеходная, сочлененная транспортная машина BV-206 состоит из двух модулей. Длина – 6,36 м, ширина – 2,3 м, высота – 2,43 м. Транспортер может перевозить до 10 человек или 1,37 тонны полезного груза, общая масса машины 7,3 тонны.

В октябре 2023 года Германия уже поставила в Украину 73 единицы такого гусеничного автомобиля. Он комплектуется 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 177 лошадиных сил, может развивать максимальную скорость 52 км/ч на дорогах и 4 км/ч на воде. Дальность хода без дозаправки – 330 километров.