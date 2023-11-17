Из Латвии в Украину прибыли две фуры, в полуприцепах которых для 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ доставлены четыре гусеничных вездехода Bandvagn.

Значимый для наших защитников груз отправила ассоциация SOS Help for Ukraine, которая в переводе на украинский язык называется "SOS Помощь украинской армии". Эта организация при финансовой поддержке латышской диаспоры в Чикаго выкупила у Норвегии четыре двухкомпонентных гусеничных вездехода Bandvagn.

Машины не новые, но при покупке их поставили на стапель специализированного ремонтного завода для сервисного обслуживания и ремонта. В гусеничных грузовиках заменены отдельные изношенные детали, приведены в порядок ходовые, заменены резинотехнические изделия, масляные и воздушные фильтры, залили свежие масляные жидкости, установили новые аккумуляторы. Теперь эти транспортные средства прибыли в Украину в добротном техническом состоянии.

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Гусеничные транспортеры Bandvagn 202 разработаны в Швеции для перевозки личного состава, боеприпасов, амуниции, эвакуации раненых и других транспортных операций в сложных снеговых условиях и болотистой местности. При необходимости эту машину можно приспособить под другие нужды армии, в т.ч. для использования передвижной минометной позиции или зенитного комплекса по борьбе с беспилотниками.

В передней части капотного транспортера находится двигатель (Volvo, 97 л.с.) и кабина для водителя и одного пассажира (командира). Орган управления здесь не в виде рычагов, что присуще гусеничным машинам, а обычный руль с левой стороны. Вездеход может развивать скорость 35 км/ч по суше и 7 км/ч на воде.

Вот так смотрятся отремонтированные транспортные машины Bandvagn 202 для ВСУ. Фото: SOS Help for Ukraine

В кормовом отделении машины можно разместить до десяти человек или носилки для четырех раненых – двухъярусные, верхние подвесные. Грузоподъемность – одна тонна.

В настоящее время SOS Help for Ukraine приступила к сбору средств для приобретения Украине высокотехнологичного оборудования и агрегатов энергообеспечения. Это будут дроны, средства связи, приборы ночного видения, тепловизоры, аккумуляторы, генераторы.